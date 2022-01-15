США підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок повномасштабного вторгнення Росії на територію України

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтервʼю Financial Times заявила, що Білий дім підготував 18 санкційних сценаріїв реагування на випадок повномасштабного російського вторгнення на територію України.
Вона не повідомила деталі цих сценаріїв, але наголосила, що «США із союзниками готові швидко завдати Росії гострого болю, якщо вона піде на цей крок».
За її словами, санкції США та Європи щодо Росії можуть відрізнятися. Нуланд запевняє, що Білий дім прихильний до дипломатичного вирішення ситуації, адже сторони «почули одна одну» і тепер для досягнення конкретних, юридично зобовʼязуючих угод потрібно більше часу.
«Ми сподіваємося та очікуємо, що Москва залишиться за столом переговорів і вестиме дискусії з низки питань, але вибір за Путіним», — наголосила Нуланд.
- Наразі біля кордонів України зібрано близько 100 тисяч військових Росії, за даними західних ЗМІ їх чисельність збільшать до 175 тисяч. 11 січня NYT повідомила, що РФ перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні вертольоти. За даними CIT, Росія звозить на захід військову техніку з баз усіх чотирьох армій Східного округу.
- Деякі експерти вважають, що сценарій захоплення військами РФ Києва або Харкова малоймовірний. За оцінками Institute for the Study of War, для повноцінної окупації тільки Києва може знадобитися до 325 тисяч військовослужбовців.
- За даними розвідок і ЗМІ, вторгнення може розпочатися між серединою січня і серединою лютого.