США подготовили 18 разных сценариев санкций на случай полномасштабного вторжения России на территорию Украины

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times заявила, что Белый дом подготовил 18 санкционных сценариев реагирования на случай полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.

Она не сообщила детали этих сценариев, но подчеркнула, что «США с союзниками готовы быстро причинить России острую боль, если она пойдет на этот шаг».

По ее словам, санкции США и Европы в отношении России могут отличаться. Нуланд уверяет, что Белый дом склоняется к дипломатическому разрешению ситуации, поскольку стороны «услышали друг друга» и теперь для достижения конкретных, юридически обязывающих соглашений требуется больше времени.

«Мы надеемся и ожидаем, что Москва останется за столом переговоров и будет вести дискуссии по ряду вопросов, но выбор за Путиным», — подчеркнула Нуланд.