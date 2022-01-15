Розвідка Міноборони: В окупованій Горлівці витік аміаку — Росія може використати це як привід для вторгнення

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що 14 січня в окупованій Горлівці на хімічному підприємстві «Концерн Стирол» стався витік аміаку.
За інформацією розвідки, на підприємство доставили негерметичні ємності з аміаком, через що в повітря потрапили отруйні речовини. Це хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи.
«Спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України в застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави», — зазначили в ГУР.
- У грудні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про нібито підготовку американськими бійцями ПВК провокацій на Донбасі з використанням «хімічних компонентів». За його словами, хімікати доставили до Авдіївки та Червоного Лиману. США ці твердження спростували.
- 14 січня повідомлялося, що США мають дані про те, що Росія підготувала групу бойовиків для провокації на Донбасі. Вони «під чужим прапором» мають провести спецоперацію, яка дасть привід для масштабного вторгнення в Україну.
- Про підготовку провокацій Росією повідомила і розвідка Міноборони України. За її даними, підрозділи РФ та її сателітів вже отримали відповідні розпорядження. При цьому провокації очікуються в невизнаному Придністровʼї.