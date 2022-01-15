Розвідка Міноборони: В окупованій Горлівці витік аміаку — Росія може використати це як привід для вторгнення

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що 14 січня в окупованій Горлівці на хімічному підприємстві «Концерн Стирол» стався витік аміаку.

За інформацією розвідки, на підприємство доставили негерметичні ємності з аміаком, через що в повітря потрапили отруйні речовини. Це хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи.

«Спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України в застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави», — зазначили в ГУР.