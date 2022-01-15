Разведка Минобороны: В оккупированной Горловке утечка аммиака — Россия может использовать это как повод для вторжения

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что 14 января в оккупированной Горловке на химическом предприятии «Концерн Стирол» произошла утечка аммиака.

По информации разведки, на предприятие доставили негерметичные емкости с аммиаком, из-за чего в воздух попали ядовитые вещества. Это химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе.

«Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства», — отметили в ГУР.