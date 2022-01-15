У Казахстані затримали віцеміністра енергетики через зростання цін на газ. Саме це дало поштовх протестам

У Казахстані затримали колишнього віцеміністра енергетики Жумабая Карагаєва за підозрою у причетності до необґрунтованого підвищення цін на газ, через що в країні на початку року почалися масові протести.
Про це повідомляє Агентство фінансового моніторингу.
Сьогодні, 15 січня, Карагаєва звільнили з посади, після чого затримали разом із керівниками електронних торгових майданчиків та особами, причетними до підвищення цін на скраплений нафтовий газ у Мангістауській області.
Вказано, що Карагаєва утримуватимуть два місяці під вартою. Додаткову інформацію Агентство не розголошує, розслідування триває.
Жумабай Карагаєв обіймав посаду віцеміністра енергетики з грудня 2019 року. До цього він очолював низку приватних компаній в Атирауській і Мангістауській областях.
- Раніше, 8 січня, було затримано Каріма Масімова — колишнього голову Комітету нацбезпеки Казахстану. Його підозрюють у держзраді і спробі захоплення влади на тлі протестів. Також затримано двох його колишніх заступників, один з яких — колишній голова спецпідрозділу КНБ.
- Через протести в адміністрації президента Казахстану почалися кадрові зміни. Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд і змістив з посади голови Ради безпеки першого лідера країни Нурсултана Назарбаєва.
- 11 січня Токаєв вимагав від олігархів внесків для народу, а чиновникам заморозив зарплати. При цьому масові затримання людей силовиками продовжились. Протести Токаєв називав «спробою державного перевороту» за участю «закордонних бойовиків». Протестувальників він називав терористами.