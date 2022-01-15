В Казахстане задержали вице-министра энергетики из-за роста цен на газ. Именно это дало толчок протестам

В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики Жумабая Карагаева по подозрению в причастности к необоснованному повышению цен на газ, из-за чего в стране в начале года начались массовые протесты.
Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Сегодня, 15 января, Карагаева уволили с должности, после чего задержали вместе с руководителями электронных торговых площадок и лицами, причастными к повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.
Указано, что Карагаев будет содержаться два месяца под стражей. Дополнительную информацию Агентство не разглашает, расследование продолжается.
Жумабай Карагаев занимал должность вице-министра энергетики с декабря 2019 года. До этого он возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях.
- Ранее, 8 января, был задержан Карим Масимов — бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана. Его подозревают в госизмене и попытке захвата власти на фоне протестов. Также задержаны два его бывших заместителя, один из которых — бывший глава спецназа КНБ.
- Из-за протестов в администрации президента Казахстана начались кадровые изменения. Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и сместил с поста главы Совбеза первого лидера страны Нурсултана Назарбаева.
- 11 января Токаев потребовал от олигархов взносы для народа, а чиновникам заморозил зарплаты. При этом массовые задержания людей силовиками продолжились. Протесты Токаев называл «попыткой государственного переворота» с участием «заграничных боевиков». Протестующих он называл террористами.