Протесты в Казахстане: президент Токаев потребовал от олигархов взносы для народа, а чиновникам заморозил зарплаты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед парламентом страны. Он анонсировал создание народного фонда, в который будут поступать деньги от олигархов, пообещал «построить новый Казахстан», заморозил зарплаты чиновникам и один раз упомянул Нурсултана Назарбаева в контексте создания им олигархического строя.

Текст выступления опубликован на сайте президента.

Токаев предложил парламенту создать фонд «Народа Казахстана», который будет отвечать за соцподдержку и решать проблемы в здравоохранении, образовании. Деньги в него ежегодно должны вносить крупные компании и олигархи.

«Благодаря первому президенту-елбасы [Назарбаеву] в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых, даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд», — сказал Токаев, добавив, что ждет от крупного бизнеса активного участия.

Президент объявил, что чиновникам — членам правительства, акимам регионов и депутатам — на пять лет замораживается зарплата. Он заявил, что они не видят реальной жизни людей и помогли разбогатеть олигархическим группам. Токаев сказал, что будет менять подход и уберет барьеры для поступления на госслужбу для обычных людей.

Также он заговорил о серьезном социальном неравенстве, в условиях которого обогащаются только олигархические группы.

Кроме этого, президент заявил о необходимости реформирования правоохранительной системы и повышении зарплаты сотрудникам спецподразделений. Он указал на провальную работу некоторых органов во время подавления протестов и уличных стычек.

Также он потребовал повысить уровень боеспособности армии, создав командование Сил специальных операций, а также ужесточить ответственность за нападения на представителей власти.