Дослідження: Кожна десята людина з коронавірусом може залишатися заразною після 10 днів карантину

Кожна десята людина, хвора на коронавірус, може бути заразною для оточення через 10 днів карантину.

Про це свідчать результати дослідження Ексетерського університету (Британія).

Дослідники перевірили зразки 176 людей із коронавірусом за допомогою спеціально адаптованого тесту, який може визначити, чи залишається вірус активним.

За даними авторів дослідження, новий тест відрізняється від ПЛР-тесту, який перевіряє наявність вірусних фрагментів і може визначити, чи перехворіла людина нещодавно вірусом, але не може встановити, чи є вірус активним.