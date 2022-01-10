Перенесена застуда може збільшити захист від коронавірусу — дослідження

Природний імунітет від звичайної застуди може забезпечити певний захист від коронавірусу, оскільки в організмі збільшується кількість Т-клітин.
Про це ідеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Communications, пише ВВС.
Вчені Імперського коледжу Лондону в 2020 році розпочали дослідження, у якому взяли участь 52 родини. Науковці намагалися дослідити зв’язок між імунітетом та перебігом хвороби.
Вони дійшли висновку, що Т-клітини, які формуються під час звичайної застуди, стають частиною імунітету і проти коронавірусу. Коли застуда минає, деякі Т-клітини залишаються в організмі як «банк памʼяті», щоб дати відсіч новому вірусу.
Однак науковці визнають, що Т-клітини націлені на внутрішні білки вірусу, які не зазнають сильних змін, а коронавірус, як відомо, мутує доволі швидко, тому медики рекомендують вакцинуватися, аби уберегти себе від хвороби.
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