Польські вчені виявили ген, який подвоює ризик важкого перебігу коронавірусу

«Після понад півтора року роботи вдалося виявити ген, відповідальний за схильність до важкого захворювання [на коронавірус]. Це означає, що в майбутньому ми зможемо виявляти людей зі схильністю до важкого перебігу COVID-19», — сказав він.

Вчені Медичного університету Білостока знайшли ген, який збільшує ризик важкого перебігу коронавірусу більш ніж удвічі.

За даними дослідників, цей ген є четвертим за важливістю фактором після віку, ваги та статі, який визначає, наскільки важко людина перенесе коронавірус.

Керівник проєкту професор Марцін Монюшко розповів, що цей ген є приблизно у 14% населення Польщі, 8—9% людей у Європі загалом і 27% в Індії.

Також зазначається, що результатом цього відкриття стане створення швидкого генетичного тесту, який визначатиме, чи має пацієнт більший ризик тяжкого перебігу коронавірусу.