Польские ученые выявили ген, удваивающий риск тяжелого течения коронавируса

«После более полутора лет работы удалось выявить ген, ответственный за склонность к тяжелому заболеванию [коронавирусом]. Это значит, что в будущем мы сможем выявлять людей со склонностью к тяжелому течению COVID-19», — сказал он.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает Reuters .

Ученые Медицинского университета Белостока нашли ген, увеличивающий риск тяжелого течения коронавируса более чем вдвое.

По данным исследователей, этот ген является четвертым по важности фактором после возраста, веса и пола, который определяет, насколько тяжело человек перенесет коронавирус.

Руководитель проекта профессор Марцин Монюшко рассказал, что этот ген есть примерно у 14% населения Польши, 8—9% людей в Европе в целом и 27% в Индии.

Также отмечается, что результатом этого открытия станет создание быстрого генетического теста, определяющего, имеет ли пациент больший риск тяжелого течения коронавируса.