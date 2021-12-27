Вірус COVID-19 може жити у тілі людини 230 днів

Науковці з Національного інституту охорони здоров’я США дослідили, що SARS-COV-2 може за лічені дні розповсюдитись від повітроносних шляхів до серця, мозку та майже кожної системи органів у тілі людини, а також залишатися там упродовж 230 днів із моменту появи першого симптому.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дослідження проводили на основі розтинів та вивчення тканин 44 людей, які померли в перший рік пандемії. Ці дані вважають найповнішим аналізом шляхів розповсюдження вірусу SARS-COV-2.

Так науковці виявили присутність РНК-вірусу у різних частинах тіла, зокрема в мозку.

«Наші результати в цілому показують, що хоча найбільший тягар від SARS-CoV-2 лягає на дихальні шляхи та легені, вірус може розповсюджуватися на ранніх етапах інфікування по всьому тілу, зокрема по всьому мозку», — йдеться у звіті.

Наразі дослідження не пройшло процедуру рецензування.