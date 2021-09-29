Вчені зʼясували, що навіть спостереження за стражданням інших спричинює депресію. Перевіряли на мишах

Дослідники з Токійського університету у Японії зʼясували, що навіть спостереження за стражданнями інших може спричинити депресію. Принаймні, про це свідчать експерименти на гризунах.

Як повідомляє VICE, вчені проаналізували поведінку мишей, які спостерігали за боротьбою між двома представниками свого роду. У дослідженні вони використали модель «соціальної поразки»: вони помістили у клітку двох мишей, одна з яких була більша за іншу. Потім вчені змусили меншу проникнути на територію більшої миші, щоб та агресивно захищала свій простір.

Але у фокусі спостережень учених була третя миша, яка спостерігала за тим, що відбувалося у клітці. Дослідники виявили, що у неї розвинулися депресивні симптоми, ймовірно, через співчуття до меншої миші.

«Я хочу, щоб люди думали про те, як стрес змінює мозок не тільки хворих на депресію, а й тих, що спостерігає за їхніми стражданнями», — сказав Акіосі Сайто, провідний автор дослідження та професор з фармацевтики.

Він додав, що після десяти днів життя з відчуттям стресу миша стала майже як «хікікоморі» — відлюдник, що не бажає соціалізуватися і сторониться контактів з суспільством.