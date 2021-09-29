Ученые выяснили, что даже наблюдение за страданиями других вызывает депрессию. Проверено на мышах

Исследователи из Токийского университета в Японии выяснили, что даже наблюдение за страданиями других может вызвать депрессию. По крайней мере об этом свидетельствуют эксперименты на грызунах.

Как сообщает VICE, ученые проанализировали поведение мышей, которые наблюдали за борьбой между двумя представителями своего рода. В исследовании они использовали модель «социального поражения»: они поместили в клетку двух мышей, одна из которых была больше другой по размеру. Затем ученые заставили меньшую проникнуть на территорию большей мыши, чтобы та агрессивно защищала свое пространство.

Но в фокусе наблюдений ученых была третья мышь, которая наблюдала за тем, что происходило в клетке. Исследователи обнаружили, что у нее развились депрессивные симптомы, вероятно, из сострадания к меньшей мыши.

«Я хочу, чтобы люди думали о том, как стресс меняет мозг не только больных депрессией, но и тех, которые наблюдают за их страданиями», — сказал Акиоси Сайто, ведущий автор исследования и профессор фармацевтики.

Он добавил, что после десяти дней жизни с ощущением стресса, мышь стала почти как «хикикомори» — отшельник, который не желает социализироваться и сторонится контактов с обществом.