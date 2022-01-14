Исследование: Каждый десятый человек с коронавирусом может оставаться заразным после 10 дней карантина

Каждый десятый человек, больной коронавирусом, может быть заразен для окружающих через 10 дней карантина.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Эксетерского университета (Британия).

Исследователи проверили образцы 176 человек с коронавирусом с помощью специально адаптированного теста, который может определить, остается ли вирус активным.

По данным авторов исследования, новый тест отличается от ПЦР-теста, который проверяет наличие вирусных фрагментов и может определить, переболел ли человек недавно вирусом, но не может установить, является ли вирус активным.