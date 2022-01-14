Після твіта Ілона Маска криптовалюта Dogecoin подорожчала на 18%

Криптовалюта Dogecoin подорожчала на 18% після того, як генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що продаватиме за неї товари компанії. Тепер вартість одного Dogecoin становить понад $0,2 (5,5 гривні).
Про це повідомляє Reuters.
«Dogecoin, популярний серед роздрібних інвесторів, після п’ятничного твіту виріс на 18% — до понад $0,2 », — йдеться в повідомленні.
На сайті компанії вкзано, що за цю криптовалюту можна придбати Cyberwhistle і Cyberquad for Kids.
Це не перший випадок, коли після заяв Ілона Маска зростає вартість цієї криптовалюти. За 2021 рік він підвищив ціну Dogecoin на майже 6%.
- У жовтня 2021 року капіталізація Tesla перевищила трильйон доларів. Таким чином Tesla стала сьомою в історії компанією після Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon і Facebook, чия капіталізація сягнула цієї позначки.
- Зараз Ілон Маск обіймає посаду генерального директора в Tesla та SpaceX, а також керує стартапом Neuralink і компанією The Boring Company. Основу його статків становлять акції Tesla. Маск залишається найбагатшою людиною світу. За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки на 10 грудня оцінюють у $266 мільярдів.