Tesla почала продавати деякі товари за криптовалюту Dogecoin

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що відтепер товари компанії можна придбати за криптовалюту Dogecoin.
Про це він написав у Twitter.
Згідно із сайтом Tesla, такі продукти, як Cyberwhistle і Cyberquad for Kids, відтепер можна придбати за криптовалюту. За даними на 14 січня курс Dogecoin становить $0,2 (5,5 гривні).
- У грудні Ілон Маск повідомив, що Tesla на тестовій основі прийматиме криптовалюту Dogecoin як оплату за окремі товари.
- Після цієї новини вартість криптовалюти Dogecoin зросла на 23% і становить $0,2 за штуку. Це не перший випадок, коли після заяв Ілона Маска зростає її вартість. За 2021 рік він підвищив ціну Dogecoin майже на 6%.