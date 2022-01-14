После твита Илона Маска криптовалюта Dogecoin подорожала на 18%

Криптовалюта Dogecoin подорожала на 18% после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что будет продавать за нее товары компании. Теперь стоимость одного Dogecoin составляет более $0,2 (5,5 гривны).

Об этом сообщает Reuters.

«Dogecoin, популярный среди розничных инвесторов, после пятничного твита вырос на 18% и превысил $0,2», — говорится в сообщении.

На сайте компании указано, что за эту криптовалюту можно приобрести Cyberwhistle и Cyberquad for Kids.

Это не первый случай, когда после заявлений Илона Маска растет стоимость этой криптовалюты. За 2021 год он повысил цену Dogecoin почти на 6%.