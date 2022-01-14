ЗМІ: ЦРУ у США тренує елітні українські спецпідрозділи для відсічі Росії

Центральне розвідуправління США курирує програму з інтенсивної підготовки елітних українських спецпідрозділів і розвідників для боротьби з Росією. Програма є секретною і перебуває під керівництвом воєнізованих формувань, які працюють в Управлінні наземних операцій ЦРУ.

Про це повідомляє кореспондент Yahoo News Зак Дорфман із посиланням на джерела в американській розвідці та Агентстві нацбезпеки.

Джерела розповіли, що програму створила адміністрація Барака Обами після вторгнення Росії в Україну у 2014 році, а потім її розширили адміністрації Дональда Трампа і Джо Байдена.

Українці проходять підготовку на таємному обʼєкті на півдні США. Програма включає стрілецьку підготовку, навчання методам маскування, наземної навігації, різним тактикам ведення бою і диверсіям, розвідувальним методикам, зокрема в тилу ворога, та іншим навичкам. Також Дорфман пише, що у 2015 році співробітники ЦРУ відвідували прифронтові зони Донбасу для консультації колег на місцях.