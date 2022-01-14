ЗМІ: ЦРУ у США тренує елітні українські спецпідрозділи для відсічі Росії

Центральне розвідуправління США курирує програму з інтенсивної підготовки елітних українських спецпідрозділів і розвідників для боротьби з Росією. Програма є секретною і перебуває під керівництвом воєнізованих формувань, які працюють в Управлінні наземних операцій ЦРУ.
Про це повідомляє кореспондент Yahoo News Зак Дорфман із посиланням на джерела в американській розвідці та Агентстві нацбезпеки.
Джерела розповіли, що програму створила адміністрація Барака Обами після вторгнення Росії в Україну у 2014 році, а потім її розширили адміністрації Дональда Трампа і Джо Байдена.
Українці проходять підготовку на таємному обʼєкті на півдні США. Програма включає стрілецьку підготовку, навчання методам маскування, наземної навігації, різним тактикам ведення бою і диверсіям, розвідувальним методикам, зокрема в тилу ворога, та іншим навичкам. Також Дорфман пише, що у 2015 році співробітники ЦРУ відвідували прифронтові зони Донбасу для консультації колег на місцях.
Співрозмовники повідомили, що елітних бійців готують для оборони України, а не для наступальних операцій. Один із них заявив, що програма покликана навчити українців «вбивати росіян» і вона показує відмінні результати.
Один колишній високопосадовий розвідник сказав, що якщо росіяни вторгнуться в Україну, то випускники програми стануть основою опору на місцях і зроблять життя окупантів нестерпним.
«Ми тренуємо цих хлопців уже вісім років. Вони справді хороші бійці [...]. Усе, що сталося з нами в Афганістані, вони [росіяни] отримають від цих хлопців надміру», — заявив розвідник.
- Наразі біля кордонів України зібрано близько 100 тисяч військових Росії, за даними західних ЗМІ їх кількість збільшать до 175 тисяч. 11 січня NYT повідомила, що РФ перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні вертольоти. За даними CIT, Росія звозить на захід військову техніку з баз усіх чотирьох армій Східного округу.
- Деякі експерти вважають, що сценарій захоплення військами РФ Києва або Харкова малоймовірний. За оцінками Institute for the Study of War, для повноцінної окупації тільки Києва може знадобитися до 325 тисяч військовослужбовців.