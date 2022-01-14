СМИ: ЦРУ в США тренирует элитные украинские спецподразделения для отпора России

Центральное разведуправление США курирует программу интенсивной подготовки элитных украинских спецподразделений и разведчиков для борьбы с Россией. Программа секретная и находится под руководством военизированных формирований, работающих в Управлении наземных операций ЦРУ.
Об этом сообщает корреспондент Yahoo News Зак Дорфман со ссылкой на источники в американской разведке и Агентстве нацбезопасности.
Источники рассказали, что программу создала администрация Барака Обамы после вторжения России в Украину в 2014 году, а после ее расширили администрации Дональда Трампа и Джо Байдена.
Украинцы проходят подготовку на секретном объекте на юге США. Программа включает в себя стрелковую подготовку, обучение методам маскировки, наземной навигации, различным тактикам ведения боя и диверсиям, разведывательным методикам, в том числе в тылу врага, и другим навыкам. Также Дорфман пишет, что в 2015 году сотрудники ЦРУ посещали прифронтовые зоны Донбасса для консультации коллег на местах.
Собеседники рассказали, что элитных бойцов готовят для обороны Украины, а не для наступательных операций. Один из них заявил, что программа призвана научить украинцев «убивать россиян» и она показывает отличные результаты.
Один бывший высокопоставленный разведчик сказал, что если россияне вторгнутся в Украину, то выпускники программы станут основой сопротивления на местах и сделают жизнь оккупантов невыносимой.
«Мы тренируем этих ребят уже восемь лет. Они действительно хорошие бойцы [...]. Все, что случилось с нами в Афганистане, они [россияне] получат от этих парней в избытке», — заявил разведчик.
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