СМИ: ЦРУ в США тренирует элитные украинские спецподразделения для отпора России

Центральное разведуправление США курирует программу интенсивной подготовки элитных украинских спецподразделений и разведчиков для борьбы с Россией. Программа секретная и находится под руководством военизированных формирований, работающих в Управлении наземных операций ЦРУ.

Об этом сообщает корреспондент Yahoo News Зак Дорфман со ссылкой на источники в американской разведке и Агентстве нацбезопасности.

Источники рассказали, что программу создала администрация Барака Обамы после вторжения России в Украину в 2014 году, а после ее расширили администрации Дональда Трампа и Джо Байдена.

Украинцы проходят подготовку на секретном объекте на юге США. Программа включает в себя стрелковую подготовку, обучение методам маскировки, наземной навигации, различным тактикам ведения боя и диверсиям, разведывательным методикам, в том числе в тылу врага, и другим навыкам. Также Дорфман пишет, что в 2015 году сотрудники ЦРУ посещали прифронтовые зоны Донбасса для консультации коллег на местах.