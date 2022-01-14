Разумков анонсував тур країною

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відправиться в тур по країні.

Про це стало відомо «Бабелю».

3 грудня минулого року Разумков анонсував створення своєї команди («Команди Разумкова») і запропонував усім охочим зареєструватися на сайті. За кілька днів з ними звʼязалися і попередили, що подальша інформація буде після свят.

13 січня однодумці ексспікера отримали від нього листа з анонсом великого туру країною. Прихильникам пропонують заповнити анкету, розповісти про головні проблеми їхніх регіонів і поділитись ідеями щодо їх вирішення. З авторами найкращих ідей звʼяжуться помічники Разумкова і обговорять подальшу співпрацю.