Разумков анонсував тур країною

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відправиться в тур по країні.
Про це стало відомо «Бабелю».
3 грудня минулого року Разумков анонсував створення своєї команди («Команди Разумкова») і запропонував усім охочим зареєструватися на сайті. За кілька днів з ними звʼязалися і попередили, що подальша інформація буде після свят.
13 січня однодумці ексспікера отримали від нього листа з анонсом великого туру країною. Прихильникам пропонують заповнити анкету, розповісти про головні проблеми їхніх регіонів і поділитись ідеями щодо їх вирішення. З авторами найкращих ідей звʼяжуться помічники Разумкова і обговорять подальшу співпрацю.
- Наприкінці листопада минулого року Дмитро Разумков заявив, що планує брати участь у наступних президентських і парламентських виборах. Він підкреслив, що «реалізує всі амбіції, аби змінити цю країну».
- 7 жовтня 2021 року Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. За це рішення проголосували 284 нардепи. 8 жовтня Руслана Стефанчука обрали новим главою парламенту.
- 16 листопада у Верховній Раді офіційно створили міжфракційне депутатське обʼєднання Дмитра Разумкова «Розумна політика». Окрім Разумкова, в обʼєднанні є 21 депутат від «Слуги народу», представник від «Батьківщини»Андрій Ніколаєнко та позафракційний нардеп Людмила Буймістер.