У Раді офіційно створили міжфракційне обʼєднання Дмитра Разумкова

А також депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко і позафракційна Людмила Буймістер . Депутат від «Батьківщини» Володимир Кабаченко передумав входити до складу обʼєднання.

У Верховній Раді офіційно створили міжфракційне депутатське обʼєднання Дмитра Разумкова «Розумна політика». Про це на засіданні 16 листопада повідомив віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

У коментарях журналістам у кулуарах Разумков розповів про тиск на членів обʼєднання: фракція «Слуга народу» начебто заявила, що відкличе їх з комітетів.

5 листопада Разумков підтвердив створення свого обʼєднання. Після цього у керівництві «Слуги народу» застерегли своїх депутатів від обʼєднання з Разумковим.