У Раді офіційно створили міжфракційне обʼєднання Дмитра Разумкова

У Верховній Раді офіційно створили міжфракційне депутатське обʼєднання Дмитра Разумкова «Розумна політика». Про це на засіданні 16 листопада повідомив віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.
Загалом там, окрім Разумкова, 23 депутати. Від «Слуги народу»:
- Володимир Козак;
- Василь Мокан;
- Роман Соха;
- Неллі Яковлєва;
- Оксана Дмитрієва;
- Валерій Божик;
- Дмитро Микиша;
- Артем Дмитрук;
- Ольга Саладуха;
- Олег Воронько;
- Олександр Бакумов;
- Ольга Коваль;
- Дарʼя Володіна;
- Михайло Новіков;
- Роман Бабій;
- Аліна Загоруйко;
- Костянтин Касай;
- Дмитро Гурін;
- Євген Петруняк;
- Іван Юнаков;
- Михайло Крячко.
А також депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко і позафракційна Людмила Буймістер. Депутат від «Батьківщини» Володимир Кабаченко передумав входити до складу обʼєднання.
У коментарях журналістам у кулуарах Разумков розповів про тиск на членів обʼєднання: фракція «Слуга народу» начебто заявила, що відкличе їх з комітетів.
5 листопада Разумков підтвердив створення свого обʼєднання. Після цього у керівництві «Слуги народу» застерегли своїх депутатів від обʼєднання з Разумковим.
- 7 жовтня 2021 року Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. За це рішення проголосували 284 нардепи. 8 жовтня Руслана Стефанчука обрали новим главою парламенту.
- Конфлікт між «Слугою народу» і Разумковим почався після того, як він направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали вже після його ухвалення.