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У Раді офіційно створили міжфракційне обʼєднання Дмитра Разумкова

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У Верховній Раді офіційно створили міжфракційне депутатське обʼєднання Дмитра Разумкова «Розумна політика». Про це на засіданні 16 листопада повідомив віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

Загалом там, окрім Разумкова, 23 депутати. Від «Слуги народу»:

  • Володимир Козак;
  • Василь Мокан;
  • Роман Соха;
  • Неллі Яковлєва;
  • Оксана Дмитрієва;
  • Валерій Божик;
  • Дмитро Микиша;
  • Артем Дмитрук;
  • Ольга Саладуха;
  • Олег Воронько;
  • Олександр Бакумов;
  • Ольга Коваль;
  • Дарʼя Володіна;
  • Михайло Новіков;
  • Роман Бабій;
  • Аліна Загоруйко;
  • Костянтин Касай;
  • Дмитро Гурін;
  • Євген Петруняк;
  • Іван Юнаков;
  • Михайло Крячко.

А також депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко і позафракційна Людмила Буймістер. Депутат від «Батьківщини» Володимир Кабаченко передумав входити до складу обʼєднання.

У коментарях журналістам у кулуарах Разумков розповів про тиск на членів обʼєднання: фракція «Слуга народу» начебто заявила, що відкличе їх з комітетів.

5 листопада Разумков підтвердив створення свого обʼєднання. Після цього у керівництві «Слуги народу» застерегли своїх депутатів від обʼєднання з Разумковим.