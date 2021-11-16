В Раде официально создали межфракционное объединение Дмитрия Разумкова

А также депутат от «Батьківщини» Андрей Николаенко и внефракционная Людмила Буймистер . Депутат от «Батьківщини» Владимир Кабаченко передумал входить в состав объединения.

Всего там, кроме Разумкова, 23 депутата. От «Слуги народа»:

В Верховной Раде официально создали межфракционное депутатское объединение Дмитрия Разумкова «Розумна політика». Об этом на заседании 16 ноября сообщил вице-спикер парламента Александр Корниенко.

В комментариях журналистам в кулуарах Разумков рассказал о давлении на членов объединения: фракция «Слуга народа» якобы заявила, что отзовет их из комитетов.

5 ноября Разумков подтвердил создание своего объединения. После этого в руководстве «Слуги народа» предостерегли своих депутатов от объединения с Разумковым.