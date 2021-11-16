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В Раде официально создали межфракционное объединение Дмитрия Разумкова

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

В Верховной Раде официально создали межфракционное депутатское объединение Дмитрия Разумкова «Розумна політика». Об этом на заседании 16 ноября сообщил вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Всего там, кроме Разумкова, 23 депутата. От «Слуги народа»:

  • Владимир Козак;
  • Василий Мокан;
  • Роман Соха;
  • Нелли Яковлева;
  • Оксана Дмитриева;
  • Валерий Божик;
  • Дмитрий Микиша;
  • Артем Дмитрук;
  • Ольга Солодуха;
  • Олег Воронько;
  • Александр Бакумов;
  • Ольга Коваль;
  • Дарья Володина;
  • Михаил Новиков;
  • Роман Бабий;
  • Алина Загоруйко;
  • Константин Касай;
  • Дмитрий Гурин;
  • Евгений Петруняк;
  • Иван Юнаков;
  • Михаил Крячко.

А также депутат от «Батьківщини» Андрей Николаенко и внефракционная Людмила Буймистер. Депутат от «Батьківщини» Владимир Кабаченко передумал входить в состав объединения.

В комментариях журналистам в кулуарах Разумков рассказал о давлении на членов объединения: фракция «Слуга народа» якобы заявила, что отзовет их из комитетов.

5 ноября Разумков подтвердил создание своего объединения. После этого в руководстве «Слуги народа» предостерегли своих депутатов от объединения с Разумковым.