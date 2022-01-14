Разумков анонсировал тур по стране

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отправится в тур по стране.
Об этом стало известно «Бабелю».
3 декабря прошлого года Разумков анонсировал создание своей команды («Команда Разумкова») и предложил всем желающим зарегистрироваться на сайте. Через несколько дней с ними связались и предупредили, что дальнейшая информация появится после праздников.
13 января единомышленники экс-спикера получили от него письмо с анонсом большого тура по стране. Сторонникам предлагают заполнить анкету, рассказать о главных проблемах своих регионов и поделиться идеями по их решению. С авторами лучших идей свяжутся помощники Разумкова и обсудят дальнейшее сотрудничество.
- В конце ноября прошлого года Дмитрий Разумков заявил, что намерен участвовать в следующих президентских и парламентских выборах. Он подчеркнул, что «реализует все амбиции, чтобы изменить эту страну».
- 7 октября 2021 года Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. За это решение проголосовали 284 нардепа. 8 октября Руслана Стефанчука избрали новым главой парламента.
- 16 ноября в Верховной Раде официально создали межфракционное депутатское объединение Дмитрия Разумкова «Умная политика». Кроме Разумкова, в объединение вошли 21 депутат от «Слуги народа», представитель от «Батьківщини» Андрей Николаенко и внефракционный нардеп Людмила Буймистер.