Разумков анонсировал тур по стране

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отправится в тур по стране.

Об этом стало известно «Бабелю».

3 декабря прошлого года Разумков анонсировал создание своей команды («Команда Разумкова») и предложил всем желающим зарегистрироваться на сайте. Через несколько дней с ними связались и предупредили, что дальнейшая информация появится после праздников.

13 января единомышленники экс-спикера получили от него письмо с анонсом большого тура по стране. Сторонникам предлагают заполнить анкету, рассказать о главных проблемах своих регионов и поделиться идеями по их решению. С авторами лучших идей свяжутся помощники Разумкова и обсудят дальнейшее сотрудничество.