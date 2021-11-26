Разумков заявил, что планирует участвовать в следующих президентских и парламентских выборах

Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что намерен участвовать в следующих президентских и парламентских выборах. Он подчеркнул, что «реализует все амбиции, чтобы изменить эту страну».

Об этом Разумков сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Он поблагодарил людей, которые во время соцопросов отмечают, что доверяют ему, и заявил, что будет пытаться ее не потерять.

Также Разумков подчеркнул, что обязательно со своей командой пойдет на следующие выборы.

«Я участвовал во всех выборах. Я думаю, что на следующих выборах я также поучаствую», — пояснил он.

В ответ на вопрос журналиста «в какой ипостаси», тот добавил, что будет участвовать и в президентских, и в парламентских выборах.