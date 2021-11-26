Разумков заявил, что планирует участвовать в следующих президентских и парламентских выборах

Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что намерен участвовать в следующих президентских и парламентских выборах. Он подчеркнул, что «реализует все амбиции, чтобы изменить эту страну».
Об этом Разумков сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Он поблагодарил людей, которые во время соцопросов отмечают, что доверяют ему, и заявил, что будет пытаться ее не потерять.
Также Разумков подчеркнул, что обязательно со своей командой пойдет на следующие выборы.
«Я участвовал во всех выборах. Я думаю, что на следующих выборах я также поучаствую», — пояснил он.
В ответ на вопрос журналиста «в какой ипостаси», тот добавил, что будет участвовать и в президентских, и в парламентских выборах.
- Напомним, 16 ноября в Верховной Раде официально создали межфракционное депутатское объединение Дмитрия Разумкова «Умная политика». Всего там, кроме Разумкова, есть 21 депутат от «Слуги народа» — это Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Александр Бакумов, Ольга Коваль, Дарья Володина, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков, представитель от «Батьківщини» Андрей Николаенко и внефракционный нардеп Людмила Буймистер.
- Сам Разумков заявил, что рассчитывает, что большинство членов созданного им МФО в дальнейшем присоединятся к его политической партии.
- 7 октября 2021 года Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. За это решение проголосовали 284 нардепа. 8 октября Руслана Стефанчука избрали новым главой парламента.