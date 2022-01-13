Сенат США відхилив законопроєкт із санкціями проти «Північного потоку — 2»

Сенат США не зміг проголосувати за законопроєкт про введення санкцій щодо російського газопроводу «Північний потік — 2». Про це повідомляє Reuters.

Автор законопроєкту — республіканець Тед Круз. Він сказав перед голосуванням, що якщо його не ухвалять, «Україна ризикує взагалі зникнути з карти». Законопроєкт передбачав санкції щодо газопроводу протягом 15 днів після ухвалення, незалежно від того, чи вторгнеться Росія знову в Україну, чи ні.

Участь у голосуванні щодо законопроєкту взяли 94 сенатора зі 100: 55 за, 43 проти. Для ухвалення законопроєкту потрібно було 60 голосів.