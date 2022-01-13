Сенат США отклонил законопроект с санкциями против «Северного потока — 2»

Сенат США не смог проголосовать за законопроект о введении санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters.

Автор законопроекта – республиканец Тед Круз. Он сказал перед голосованием, что если его не примут, «Украина рискует вообще исчезнуть с карты». Законопроект предусматривал санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после принятия, независимо от того, вторгнется ли Россия снова в Украину, или нет.

Участие в голосовании по законопроекту приняли 94 сенатора из 100: 55 за, 43 против. Для принятия законопроекта требовалось 60 голосов.