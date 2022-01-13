HBO та CNN зняли фільм про отруєння «Новачком» російського опозиціонера Олексія Навального

Американський телеканал СNN та стримінговий сервіс HBO Max зняли фільм про отруєння «Новачком» російського опозиціонера Олексія Навального, про його лікування та повернення до Росії.
Про це сам політик повідомив в Instagram 13 січня, а деталі пише видання Deadline.
Режисер картини — канадський документаліст Деніел Роер. Він назвав цей фільм «історією однієї людини та її боротьби з авторитарним режимом». Фільм покажуть на HBO Max, коли саме — поки невідомо, але Навальний пише, що «ось-ось».
Олексій Навальний потрапив до лікарні Омська із сильним отруєнням 20 серпня 2020 року. Тоді він впав у кому. 21 серпня Навального відправили літаком до Німеччини. Другого вересня уряд Німеччини оголосив, що російського політика отруїли речовиною з групи «Новачок». Шостого жовтня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок» — її нанесли на його спідню білизну.
- 14 грудня 2020 року міжнародні розслідувачі назвали імена працівників ФСБ, які отруїли Навального, а раніше мало не вбили його дружину. За кілька годин до оприлюднення результатів розслідування Навальний зателефонував одному з працівників ФСБ Костянтину Кудрявцеву, який може бути причетний до його отруєння. Політик представився помічником секретаря Ради безпеки і колишнього директора ФСБ Миколи Патрушева і спілкувався з ним 45 хвилин. Кудрявцев зізнався у проведенні спецоперації з отруєння.
- 2 лютого 2021 року Навального суд відправив до колонії на 2 роки і 8 місяців у справі «Ів-Роше».