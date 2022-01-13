HBO та CNN зняли фільм про отруєння «Новачком» російського опозиціонера Олексія Навального

Американський телеканал СNN та стримінговий сервіс HBO Max зняли фільм про отруєння «Новачком» російського опозиціонера Олексія Навального, про його лікування та повернення до Росії.

Про це сам політик повідомив в Instagram 13 січня, а деталі пише видання Deadline.

Режисер картини — канадський документаліст Деніел Роер. Він назвав цей фільм «історією однієї людини та її боротьби з авторитарним режимом». Фільм покажуть на HBO Max, коли саме — поки невідомо, але Навальний пише, що «ось-ось».