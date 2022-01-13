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HBO та CNN зняли фільм про отруєння «Новачком» російського опозиціонера Олексія Навального

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Американський телеканал СNN та стримінговий сервіс HBO Max зняли фільм про отруєння «Новачком» російського опозиціонера Олексія Навального, про його лікування та повернення до Росії.

Про це сам політик повідомив в Instagram 13 січня, а деталі пише видання Deadline.

Режисер картини — канадський документаліст Деніел Роер. Він назвав цей фільм «історією однієї людини та її боротьби з авторитарним режимом». Фільм покажуть на HBO Max, коли саме — поки невідомо, але Навальний пише, що «ось-ось».

Олексій Навальний потрапив до лікарні Омська із сильним отруєнням 20 серпня 2020 року. Тоді він впав у кому. 21 серпня Навального відправили літаком до Німеччини. Другого вересня уряд Німеччини оголосив, що російського політика отруїли речовиною з групи «Новачок». Шостого жовтня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок» — її нанесли на його спідню білизну.