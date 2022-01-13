HBO и CNN сняли фильм об отравлении «Новичком» российского оппозиционера Алексея Навального

Американский телеканал СNN и стриминговый сервис HBO Max сняли фильм об отравлении «Новичком» российского оппозиционера Алексея Навального, о его лечении и возвращении в Россию.

Об этом сам политик сообщил в Instagram 13 января, а детали пишет издание Deadline.

Режиссер картины — канадский документалист Дэниел Роэр. Он назвал этот фильм «историей одного человека и его борьбы с авторитарным режимом». Фильм покажут на HBO Max, когда именно — пока неизвестно, но Навальный пишет, что «вот-вот».