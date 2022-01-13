HBO и CNN сняли фильм об отравлении «Новичком» российского оппозиционера Алексея Навального

Американский телеканал СNN и стриминговый сервис HBO Max сняли фильм об отравлении «Новичком» российского оппозиционера Алексея Навального, о его лечении и возвращении в Россию.
Об этом сам политик сообщил в Instagram 13 января, а детали пишет издание Deadline.
Режиссер картины — канадский документалист Дэниел Роэр. Он назвал этот фильм «историей одного человека и его борьбы с авторитарным режимом». Фильм покажут на HBO Max, когда именно — пока неизвестно, но Навальный пишет, что «вот-вот».
Алексей Навальный попал в больницу Омска с сильным отравлением 20 августа 2020 года. Тогда он впал в кому. 21 августа Навального отправили самолетом в Германию. Второго сентября правительство Германии объявило, что российского политика отравили веществом из группы «Новичок». Шестого октября Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что Навального отравили веществом из группы «Новичок» — его нанесли на нижнее белье.
- 14 декабря 2020 года международные расследователи назвали имена сотрудников ФСБ, которые отравили Навального, а ранее чуть не убили его жену. За несколько часов до обнародования результатов расследования Навальный позвонил одному из сотрудников ФСБ Константину Кудрявцеву, который может быть причастен к его отравлению. Политик представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева и общался с ним 45 минут. Кудрявцев признался в проведении спецоперации по отравлению.
- 2 февраля 2021 года Навального суд отправил в колонию на 2 года и 8 месяцев по делу «Ив-Роше».