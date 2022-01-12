OCCRP: Соратник Медведчука Козак через підставну фірму продав за $50 мільйонів російську нафтокомпанію

Депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді разом із Віктором Медведчуком, продав у 2021 році російську нафтову компанію через підставну фірму.

Про це йдеться в розслідуванні міжнародного обʼєднання журналістів-розслідувачів «Центр з дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP).

За $50 мільйонів Козак продав «Пурнефть», яка експлуатує 69 нафтових свердловин. Компанію купила державна «Білорусьнафта».

За «Пурнефть» стояла маловідома підставна компанія з Британських Віргінських Островів — Brimipana Trading. Документи Pandora Papers показали, що Brimipana формально належала громадянинові Угорщини українського походження Олександру Киселю, але в OCCRP встановили, що Кисель — прикриття Козака.

Розслідувачі виявили кілька звʼязків Киселя із компаніями, які належать Козаку та його дружині.

У документах Eurobank Cyprus (виявлені серед документів Pandora) фірма Brimipana вказана одним із двох основних джерел фінансування кіпрської фірми Soferco Trading Ltd, якою володіє дружина Козака Наталія Лавренюк. Brimpana переказувала Soferco гроші. Також вона заплатила мільйон доларів фірмі Козака Turul Investments у грудні 2018 року нібито для покупки австрійської фірми Onyx Aviation, яку ліквідували протягом року.