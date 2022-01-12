Суд зобовʼязав прокурорів закрити справу заступника голови ОП Олега Татарова

Шевченківський райсуд Києва зобовʼязав прокурорів Офісу генпрокурора закрити кримінальну справу проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Суд ухвалив рішення 14 грудня 2021 року. У ЦПК це назвали подарунком Татарову.

«[Суд] тишком-нишком зобов’язав прокурорів Венедіктової закрити справу через те, що сплив строків розслідування. Через злочинні дії прокурорів разом із заступником Єрмака відповідальності уникнуть забудовник Максим Микитась та експерт Костянтин Дубонос», — заявили в ЦПК.

Там зазначили, що рішення винесли напередодні затвердження результатів конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На конкурсі переміг детектив НАБУ Олександр Клименко, котрий свого часу розслідував справу Татарова.