Суд обязал прокуроров закрыть дело заместителя главы ОП Олега Татарова

Шевченковский райсуд Киева обязал прокуроров Офиса генпрокурора закрыть уголовное дело против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.
Суд вынес решение 14 декабря 2021 года. В ЦПК это назвали подарком Татарову.
«[Суд] исподтишка обязал прокуроров Венедиктовой закрыть дело из-за истечения сроков расследования. Из-за преступных действий прокуроров вместе с заместителем Ермака от ответственности уйдут застройщик Максим Микитась и эксперт Константин Дубонос», — заявили в ЦПК.
Там отметили, что решение вынесли накануне утверждения результатов конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. На конкурсе победил детектив НАБУ Александр Клименко, который в своем время расследовал дело Татарова.
- Татарова подозревают в причастности к делу о завладении 81 миллионом гривен Нацгвардии. Офис генерального прокурора забрал дело у НАБУ и передал его в СБУ, а САП после этого начала расследовать вмешательство в дело Татарова. В итоге силовики и судьи помогли развалить дело еще до суда.