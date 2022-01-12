Справа про поставки вугілля з «Л/ДНР»: суд випустив із СІЗО одного з підозрюваних

Печерський районний суд випустив із СІЗО бізнесмена та ексрадника міністра енергетики Сергія Кузяру. Він є підозрюваним у справі про поставки вугілля з окупованого Донбасу.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердив його адвокат Дмитро Безмаль.
Суд розглядав питання про продовження тримання під вартою Кузяри, але відмовив у цьому. Підозрюваного звільнили в залі суду.
Натомість Кузяра перебуватиме під домашнім арештом. Адвокати поки не знають, який саме термін перебування під домашнім арештом визначив суд, — для цього потрібно буде ознайомитися із повним рішенням суду.
У вересні 2021 року Печерський райсуд Києва взяв під варту з можливістю внесення 500 мільйонів гривень застави Сергія Кузяру. Його підозрювали у причетності до незаконного постачання вугілля з окупованих територій Донбасу на 1,5 мільярда гривень. За даними слідства, він був одним із ключових зв’язних ланок схеми — безпосередньо вів перемовини з представниками терористів, контролював завантаження вагонів, звітував «кураторам» цього процесу з українського та російського боків. Перед тим Кузяру екстрадували з Туреччини до України, він нібито прибув у супроводі чотирьох поліцейських.
- З 17 травня журналісти опублікували чотири відео із записами «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другій — історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», який намагаються повернути у власність держави; у третій йдеться про те, як Медведчук вмовляв Порошенка купувати вугілля в бойовиків. В останньому випуску «плівок Медведчука» той розповідає росіянам, що вмовив Порошенка пом’якшити вимоги України щодо поставок газу.
- СБУ порушила справу щодо поставок вугілля з окупованих територій. На думку слідства, українська влада навмисно створювала перешкоди для поставок вугілля з Південно-Африканської Республіки, щоб закуповувати його у «Л/ДНР». У цій справі підозри, зокрема, отримали нардеп від ОПзЖ Віктор Медведчук (перебуває під домашнім арештом), колишній міністр енергетики Володимир Демчишин (перебуває за кордоном, його неодноразово викликали на допит, але він не зʼявлявся), а також пʼятий президент Петро Порошенко. Усіх їх звинувачують у сприянні терористичній організації або державній зраді.