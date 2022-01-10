Медведчуку продовжили арешт до березня

Нардепу від «Опозиційної платформи — За життя» Віктору Медведчуку подовжили запобіжний захід ще на два місяці.
Про це «Бабелю» повідомили в Офісі генерального прокурора.
«Запобіжний захід підозрюваному продовжено на 60 днів — до 10 березня 2022 року», — повідомили в Офісі генпрокурора.
Інший нардеп від ОПзЖ Ренат Кузьмін у власному Telegram-каналі назвав це рішення незаконним.
«Суддя Печерського суду м. Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт до 10 місяців, за законом максимальний термін домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців», — заявив нардеп.
Кузьмін також підкреслив, що прокурори Офісу генерального прокурора на судове засідання не зʼявилися, а послали замість себе «підлеглих із районної прокуратури». «Що також є незаконним. Але не для Білоцерківця. Білоцерківець справу розглянув та арешт Медведчуку незаконно продовжив», — поскаржився Кузьмін.
- Медведчук є фігурантом кримінального провадження за статтею про державну зраду. Йому інкримінують організацію схеми торгівлі вугіллям з окупованими територіями Донбасу. Іншими фігурантами цієї справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та пʼятий президент України Петро Порошенко.
- 12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня. Прокуратура просила посадити його в СІЗО з правом на заставу в один мільярд гривень.
- У листопаді суд змінив Медведчуку запобіжний захід на особисте зобовʼязання.
- 13 червня журналісти проєкту Bihus.Info опублікували 36 годин записів «плівок Медведчука». На плівках є записи його розмов з високопосадовцями Кремля і представниками невизнаних республік «ДНР» і «ЛНР».
- Загалом з 17 травня журналісти опублікували чотири відео із записами «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другій історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», який намагаються повернути у власність держави; у третій — як Медведчук вмовляв Порошенка купувати вугілля в бойовиків. В останньому випуску «плівок Медведчука» той розповідає росіянам, що вмовив Порошенка пом’якшити вимоги України щодо поставок газу.