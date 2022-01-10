Медведчуку продовжили арешт до березня

Нардепу від «Опозиційної платформи — За життя» Віктору Медведчуку подовжили запобіжний захід ще на два місяці.

Про це «Бабелю» повідомили в Офісі генерального прокурора.

«Запобіжний захід підозрюваному продовжено на 60 днів — до 10 березня 2022 року», — повідомили в Офісі генпрокурора.

Інший нардеп від ОПзЖ Ренат Кузьмін у власному Telegram-каналі назвав це рішення незаконним.

«Суддя Печерського суду м. Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт до 10 місяців, за законом максимальний термін домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців», — заявив нардеп.

Кузьмін також підкреслив, що прокурори Офісу генерального прокурора на судове засідання не зʼявилися, а послали замість себе «підлеглих із районної прокуратури». «Що також є незаконним. Але не для Білоцерківця. Білоцерківець справу розглянув та арешт Медведчуку незаконно продовжив», — поскаржився Кузьмін.