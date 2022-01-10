Арест Медведчука продлили до марта

Нардепу от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку продлил меру пресечения еще на два месяца.
Об этом «Бабелю» сообщили в Офисе генерального прокурора.
«Мера пресечения подозреваемому продлена на 60 дней — до 10 марта 2022 года», — сообщили в Офисе генпрокурора.
Другой нардеп от ОПзЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале назвал это решение незаконным.
«Судья Печерского суда г. Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев, по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев», — заявил нардеп.
Кузьмин также подчеркнул, что прокуроры Офиса генерального прокурора на судебное заседание не явились, а послали вместо себя подчиненных из районной прокуратуры. «Что также незаконно. Но не для Белоцерковца. Белоцерковец дело рассмотрел и арест Медведчуку незаконно продлил», — пожаловался Кузьмин.
- Медведчук является фигурантом уголовного производства по статье о государственной измене. Ему инкриминируют организацию схемы торговли углем с оккупированными территориями Донбасса. Другими фигурантами этого дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и пятый президент Украины Петр Порошенко.
- 12 октября Печерский райсуд Киева направил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря. Прокуратура просила посадить его в СИЗО с правом на залог в 1 миллиард гривен.
- В ноябре суд сменил Медведчуку меру пресечения на личное обязательство до 31 декабря.
- 13 июня журналисты проекта Bihus.Info опубликовали 36 часов записей «пленок Медведчука». На пленках есть записи его разговоров с чиновниками Кремля и представителями «ДНР» и «ЛНР».
- В общей сложности с 17 мая журналисты опубликовали четыре видео с записями «пленок Медведчука». В первой части Медведчук якобы рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко, во второй истории о том, как Медведчук получил нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление»; в третьем – как Медведчук уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков. В последнем выпуске «пленок Медведчука» тот рассказывает россиянам, что уговорил Порошенко смягчить требования Украины по поставкам газа.