Арест Медведчука продлили до марта

Нардепу от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку продлил меру пресечения еще на два месяца.

Об этом «Бабелю» сообщили в Офисе генерального прокурора.

«Мера пресечения подозреваемому продлена на 60 дней — до 10 марта 2022 года», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Другой нардеп от ОПзЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале назвал это решение незаконным.

«Судья Печерского суда г. Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев, по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев», — заявил нардеп.

Кузьмин также подчеркнул, что прокуроры Офиса генерального прокурора на судебное заседание не явились, а послали вместо себя подчиненных из районной прокуратуры. «Что также незаконно. Но не для Белоцерковца. Белоцерковец дело рассмотрел и арест Медведчуку незаконно продлил», — пожаловался Кузьмин.