У Білому домі заявили, що Росія готує план внутрішньої дестабілізації України

Заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд на брифінгу заявила, що Москва підготувала план внутрішньої дестабілізації України.

Вона наголосила, що саме Росія створила кризу та накопичила 100 тисяч військових на кордонах України.

«Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію та варіанти [дій] під чужим прапором в Україні. Саме Росія поширює дезінформацію та брехню про Україну, США та НАТО, щоб виправдати власні дії», — зазначила чиновниця та нагадала, що саме Кремль у 2014 році окупував частину території України.

Нуланд зауважила, що НАТО нікому не загрожує, оскільки це насамперед оборонний альянс.

Крім того, США, Німеччина та Європейський Союз працюють над затримкою запуску російсько-німецького газопроводу «Північний потік — 2», який ще не пройшов сертифікацію.

«Зараз ми працюємо з німцями, працюємо з ЄС, щоб уповільнити розгляд ними питання щодо використання трубопроводу», — сказала Нуланд.