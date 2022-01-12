В Белом доме заявили, что Россия готовит план внутренней дестабилизации Украины

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд на брифинге заявила, что Москва приготовила план внутренней дестабилизации Украины.

Она подчеркнула, что именно Россия создала кризис и сконцентрировала 100 тысяч военных на границах Украины.

«Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты [действий] под чужим флагом в Украине. Именно Россия распространяет дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать свои действия», — отметила чиновница и напомнила, что именно Кремль в 2014 году оккупировал часть территории Украины.

Нуланд отметила, что НАТО никому не угрожает, поскольку это прежде всего оборонный альянс.

Кроме того, США, Германия и Европейский Союз работают над задержкой запуска еще не прошедшего сертификацию российско-германского газопровода «Северный поток — 2».

«Сейчас мы работаем с немцами, работаем с ЕС, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании трубопровода», — сказала Нуланд.