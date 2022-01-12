На церемонії вручення «Оскара» вперше з 2018 року зʼявиться ведучий

Уперше з 2018 року церемонія вручення премії «Оскар» пройде за участі ведучого. Захід запланований на 27 березня.
Про це повідомляє Variety з посиланням на президента Hulu Originals і ABC Entertainment Крейга Ервіча.
«Цього року на церемонії буде ведучий», — офіційно заявив Ервіч на заході Асоціації телевізійних критиків.
Однак жодних подробиць чи кандидатур він не розкрив. Востаннє премію «Оскар» із ведучим вручали у 2018 році — тоді церемонію вів комік, актор і сценарист Джиммі Кіммел.
У 2019 році ведучим мав стати актор Кевін Харт, але він відмовився від участі після скандалу через його позицію проти ЛГБТ-спільноти.
У 2020 році організатори взагалі не запрошували ведучого, а у 2021-му церемонія пройшла у змішаному форматі з обмеженою кількістю гостей та одночасно в кількох місцях.
- Найкращим фільмом року за версією кінопремії «Оскар» 2021 року було визнано драму американської режисерки китайського походження Хлої Чжао «Земля кочівників». Чжао здобула перемогу в номінації «Найкращий режисер», а акторка фільму Френсіс Макдорманд — «Оскар» за найкращу жіночу роль.
- Американська кіноакадемія, яка вручає премію «Оскар», уже оголосила шорт-листи в 10 номінаціях. Українська стрічка «Погані дороги», яка брала участь у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою», у них не потрапила.