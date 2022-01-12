На церемонии вручения «Оскара» впервые с 2018 года появится ведущий

Однако никаких подробностей или кандидатур он не раскрыл. В последний раз премию «Оскар» с ведущим вручали в 2018 году — тогда церемонию вел комик, актер и сценарист Джимми Киммел.

«В этом году на церемонии будет ведущий», — официально заявил Эрвич на западе Ассоциации телевизионных критиков.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на президента Hulu Originals и ABC Entertainment Крэйга Эрвича.

Впервые с 2018 церемония вручения премии «Оскар» пройдет при участии ведущего. Мероприятие запланировано на 27 марта.

В 2019 году ведущим должен был стать актер Кевин Харт, но он отказался после скандала из-за его позиции против ЛГБТ-сообщества.

В 2020 году организаторы вообще не приглашали ведущего, а в 2021-м церемония прошла в смешанном формате с ограниченным количеством гостей и одновременно в нескольких местах.