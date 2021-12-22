Украинский фильм «Плохие дороги» не попал в шорт-лист премии «Оскар»

Американская киноакадемия, вручающая премию «Оскар», объявила шорт-листы в 10 номинациях. Украинская лента «Плохие дороги», участвовавшая в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», не попала в шорт-лист.

Об этом идет речь на сайте академии.

В шорт-лист в этой номинации попали 15 фильмов. Всего в ней участвовало 92 ленты. В шорт-лист вошли фильмы из Австрии, Бельгии, Бутана, Дании, Финляндии, Германии, Исландии, Ирана, Италии, Японии, Косово, Мексики, Норвегии, Панамы и Испании.

Также академики объявили шорт-листы в номинациях «Лучший документальный фильм», «Лучшая музыка», «Лучший саундтрек», «Лучший анимационный фильм» и другие.

В целом, всех номинантов на «Оскар» киноакадемики планируют объявить 8 февраля 2022 года, а сама церемония вручения запланирована на 27 марта.

В то же время, 15 декабря стало известно, что фильм «Плохие дороги» приобрела международная стриминговая платформа HBO. Это означает, что он будет доступен европейским зрителям HBO GO.