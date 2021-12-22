Український фільм «Погані дороги» не потрапив до шорт-листу премії «Оскар»

Американська кіноакадемія, яка вручає премію «Оскар», оголосила шорт-листи у 10 номінаціях. Українська стрічка «Погані дороги», яка брала участь у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою», не потрапила до шорт-листу.

Про це йдеться на сайті академії.

До шорт-листу у цій номінації потрапили 15 фільмів. Загалом у ній брали участь 92 стрічки. До шорт-листу увійшли фільми з Австрії, Бельгії, Бутану, Данії, Фінляндії, Німеччини, Ісландії, Ірану, Італії, Японії, Косова, Мексики, Норвегії, Панами та Іспанії.

Також академіки оголосили шорт-листи у номінаціях «Найкращий документальний фільм», «Найкраща музика», «Найкращий саундтрек», «Найкращий анімаційний фільм» та інші.

Загалом усіх номінантів на «Оскар» кіноакадеміки планують оголосити 8 лютого 2022 року, а сама церемонія вручення запланована на 27 березня.

Водночас 15 грудня стало відомо, що фільм «Погані дороги» придбала міжнародна стримінгова платформа HBO. Це означає, що він буде доступний для європейських глядачів HBO GO.