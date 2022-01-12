Держсекретар США узгодив з МЗС України спільні позиції на наступних переговорах з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 11 січня провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Посадовці говорили про російсько-американські переговори в Женеві та подальшу стратегію дипломатичних дій.

Про це повідомили пресслужба МЗС і Білий дім.

Блінкен висловив загальне занепокоєння нарощуванням військ Росії біля кордонів України й узгодив з Кулебою подальші кроки на перемовинах у рамках Ради НАТО — Росія та постійної ради ОБСЄ.

Глава Держдепу наголосив, що в разі повномасштабного вторгнення Росії США, їхні союзники та партнери готові вжити таких заходів: