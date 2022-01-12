Госсекретарь США согласовал с МИДом Украины общие позиции на следующих переговорах с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11 января провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Чиновники говорили о российско-американских переговорах в Женеве и о дальнейшей стратегии дипломатических действий.
Об этом сообщили пресс-служба МИД и Белый дом.
Блинкен выразил всеобщую обеспокоенность наращиванием войск России у границ Украины и согласовал с Кулебой дальнейшие шаги на переговорах в рамках Совета НАТО — Россия и постоянного совета ОБСЕ.
Глава Госдепа подчеркнул, что в случае полномасштабного вторжения России, США, их союзники и партнеры готовы принять следующие меры:
- наложить жесткие санкции на экономику РФ;
- усилить военное присутствие НАТО в приграничных регионах;
- увеличить оборонную помощь Украине.
- 10 января состоялись двусторонние переговоры России и США. 12 января состоится Совет Россия — НАТО, а 13 января начнутся переговоры по линии ОБСЕ с участием стран ЕС, США и РФ.
- Россия потребует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории.
- Вашингтон заявил, что «не пойдет на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность». НАТО решило придерживаться жесткой позиции касательно расширения и права Украины на членство.