Госсекретарь США согласовал с МИДом Украины общие позиции на следующих переговорах с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11 января провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Чиновники говорили о российско-американских переговорах в Женеве и о дальнейшей стратегии дипломатических действий.

Об этом сообщили пресс-служба МИД и Белый дом.

Блинкен выразил всеобщую обеспокоенность наращиванием войск России у границ Украины и согласовал с Кулебой дальнейшие шаги на переговорах в рамках Совета НАТО — Россия и постоянного совета ОБСЕ.

Глава Госдепа подчеркнул, что в случае полномасштабного вторжения России, США, их союзники и партнеры готовы принять следующие меры: