Merck заявила, що її пігулки від коронавірусу ефективні проти штаму «Омікрон»

Американська фармацевтична компанія Merck заявила, що її таблетки від коронавірусу «Молнупіравір» ефективні проти штаму «Омікрон».
Про це пише Reuters.
«Ми впевнені, що препарат впорається з «Омікроном» … Його молекулярний механізм працюватиме з «Омікроном», і я можу припустити, що й проти будь-якого варіанта [коронавірусу], який зʼявиться», — сказав президент Merck Research Laboratories Дін Лі.
Дані про вплив «Молнупіравіру» на штам «Омікрон» поки недоступні. При цьому в листопаді повідомлялося, що її таблетки на 30% знижують ризик госпіталізації та смертності від коронавірусу на основі даних 1 433 пацієнтів. Ці показники виявилися нижчими, ніж заявлені компанією за результатами випробувань.
- У грудні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило застосування пігулок («Молнупіравір») від коронавірусу компанії Merck для дорослих.
- 4 листопада Велика Британія першою у світі видала дозвіл на таблетки Merck. 19 листопада Європейське агентство лікарських засобів схвалило застосування цих таблеток, а 24 листопада Кабмін дозволив використання «Молпунавіру» в Україні.