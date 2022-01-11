Merck заявила, что ее таблетки от коронавируса эффективны против штамма «Омикрон»

Компания Merck заявила, что ее таблетки от коронавируса «Молнупиравир» эффективны против штамма «Омикрон».

Об этом пишет Reuters.

«Мы уверены, что препарат справится с «Омикроном»… Его молекулярный механизм будет работать с «Омикроном», и я могу предположить, что и против любого варианта [коронавируса], который появится», — сказал президент Merck Research Laboratories Дин Ли.