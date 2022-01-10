У Херсоні заперечили перехід до «помаранчевої» зони. Припустили, що це — механічна помилка

У мерії Херсону заявили, що перехід області до «помаранчевої» зони карантину — це механічна помилка, підстав для цього нібито немає.

Про це у відеозверненні 10 січня заявив виконувач обовʼязків заступника Херсонського міського голови Роман Головня.

За його словами, наразі Херсон перебуває на межі «жовтої» та «зеленої» зони — «і жоден показник не говорить про те, що область треба віднести до «помаранчевої» зони». Як приклад Головня навів наступні показники за останню добу у Херсоні: зафіковано 10 нових хворих і дві смерті. Зі 180 ліжок, які розгорнуті для хворих на коронавірус, зайняті 40, що складає 22,2%.

На думку Головня, інформація про «поморанчеву» зону могла зʼявитись через механічну помилку під час внесення даних до загальної бази. Наразі Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації з’ясовує всі обставини.

Інформація про перехід Херсонщини до «помаранчевої» зони зʼявилась 9 січня у таблиці від Міністерства охорони здоровʼя: в області була перевищена динаміка рівня госпіталізацій — 78,6% при показнику 50%. При цьому рівень захворюваності на коронавірус — 65 при певному показнику 75 на 100 тисяч населення.