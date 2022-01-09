Херсонська область перейшла до «помаранчевої» зони карантину, решта — у «жовтій»

Херсонська область перейшла до «помаранчевої» карантинної зони за рівнем епіднебезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

В області перевищено динаміку рівня госпіталізацій — 78,6% при показнику 50%. При цьому рівень захворюваності на коронавірус — 65 при певному показнику 75 на 100 тисяч населення.

У «помаранчевій» зоні діють такі самі карантинні правила, як й у «жовтій», але це означає, що Херсонська область наближається до «червоної» зони. У ній карантинні правила посилюються.

У «жовтій» зоні основне правило полягає в тому, що відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 і має жовтий COVID-сертифікат.