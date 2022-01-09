Херсонська область перейшла до «помаранчевої» зони карантину, решта — у «жовтій»

Херсонська область перейшла до «помаранчевої» карантинної зони за рівнем епіднебезпеки.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.
В області перевищено динаміку рівня госпіталізацій — 78,6% при показнику 50%. При цьому рівень захворюваності на коронавірус — 65 при певному показнику 75 на 100 тисяч населення.
У «помаранчевій» зоні діють такі самі карантинні правила, як й у «жовтій», але це означає, що Херсонська область наближається до «червоної» зони. У ній карантинні правила посилюються.
У «жовтій» зоні основне правило полягає в тому, що відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 і має жовтий COVID-сертифікат.
- 15 грудня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Він діє в Україні з травня 2020 року.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитися в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.