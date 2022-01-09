Херсонская область перешла в «оранжевую» зону карантина, все остальные — в «желтой»

Херсонская область перешла в «оранжевую» карантинную зону по уровню эпидопасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В области превышена динамика уровня госпитализаций — 78,6% при показателе 50%. При этом уровень заболеваемости коронавирусом — 65 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения.

В «оранжевой» зоне действуют такие карантинные правила, как и в «желтой», но это означает, что Херсонская область приближается к «красной» зоне. В ней карантинные правила ужесточаются.

В «желтой» зоне основное правило в том, что посещать общественные заведения могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет желтый COVID-сертификат.