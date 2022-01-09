Херсонская область перешла в «оранжевую» зону карантина, все остальные — в «желтой»

Херсонская область перешла в «оранжевую» карантинную зону по уровню эпидопасности.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В области превышена динамика уровня госпитализаций — 78,6% при показателе 50%. При этом уровень заболеваемости коронавирусом — 65 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения.
В «оранжевой» зоне действуют такие карантинные правила, как и в «желтой», но это означает, что Херсонская область приближается к «красной» зоне. В ней карантинные правила ужесточаются.
В «желтой» зоне основное правило в том, что посещать общественные заведения могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет желтый COVID-сертификат.
- 15 декабря Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует в Украине еще с мая 2020 года.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Уколы будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.