В Херсоне отрицают переход в «оранжевую» зону. Предположили, что это механическая ошибка

В мерии Херсона заявили, что переход области в «оранжевую» зону карантина — это механическая ошибка, оснований для этого якобы нет.
Об этом в видеообращении 10 января заявил исполняющий обязанности заместителя Херсонского городского головы Роман Головня.
По его словам, в настоящее время Херсон находится на грани «желтой» и «зеленой» зоны — «и ни один показатель не говорит о том, что область следует отнести к «оранжевой» зоне». В качестве примера Головня привел следующие показатели за последние сутки в Херсоне: зафиксировано 10 новых больных и две смерти. Из 180 коек, развернутых для больных коронавирусом, заняты 40, что составляет 22,2%.
По мнению Головня, информация об «оранжевой» зоне могла появиться из-за механической ошибки при внесении данных в общую базу. Департамент здравоохранения облгосадминистрации выясняет все обстоятельства.
Информация о переходе Херсонской области в «оранжевую» зону появилась 9 января в таблице от Министерства здравоохранения: в области была превышена динамика уровня госпитализаций — 78,6% при показателе 50%. При этом уровень заболеваемости коронавирусом — 65 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения.
- В «оранжевой» зоне действуют такие карантинные правила, как и в «желтой», но это означает, что Херсонская область приближается к «красной» зоне. В ней карантинные правила ужесточаются. В «желтой» зоне основное правило в том, что посещать общественные заведения могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет желтый COVID-сертификат.
- 15 декабря Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует в Украине еще с мая 2020 года.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Уколы будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.