В Херсоне отрицают переход в «оранжевую» зону. Предположили, что это механическая ошибка

В мерии Херсона заявили, что переход области в «оранжевую» зону карантина — это механическая ошибка, оснований для этого якобы нет.

Об этом в видеообращении 10 января заявил исполняющий обязанности заместителя Херсонского городского головы Роман Головня.

По его словам, в настоящее время Херсон находится на грани «желтой» и «зеленой» зоны — «и ни один показатель не говорит о том, что область следует отнести к «оранжевой» зоне». В качестве примера Головня привел следующие показатели за последние сутки в Херсоне: зафиксировано 10 новых больных и две смерти. Из 180 коек, развернутых для больных коронавирусом, заняты 40, что составляет 22,2%.

По мнению Головня, информация об «оранжевой» зоне могла появиться из-за механической ошибки при внесении данных в общую базу. Департамент здравоохранения облгосадминистрации выясняет все обстоятельства.

Информация о переходе Херсонской области в «оранжевую» зону появилась 9 января в таблице от Министерства здравоохранения: в области была превышена динамика уровня госпитализаций — 78,6% при показателе 50%. При этом уровень заболеваемости коронавирусом — 65 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения.