Глава Pfizer заявив, що вакцина від штаму «Омікрон» зʼявиться у березні

Він додав, що вакцина також буде націлена на інші циркулюючі штами. «Ми сподіваємося, що створимо щось, що забезпечить кращий захист, особливо від зараження, тому що захист від госпіталізацій та тяжких захворювань є вже зараз, із поточними вакцинами», — сказав глава Pfizer.

Раніше засновник компанії BioNTech заявив, що третя доза вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech дає високий рівень захисту від нового штаму «Омікрон».

Турецькі вчені заявили, що інкубаційний період штаму коронавірусу «Омікрон» становить 3 дні.

Раніше вчені з ПАР повідомили, що смертність під час хвилі епідемії, спричиненої штамом «Омікрон», була на 75% нижчою, ніж під час інших хвиль. Водночас кількість заражень була одною із найвищих.